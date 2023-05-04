今天下午日勝生年度指標新案「鑄慕RADIUM ONE」，宣布正式開案，鎖定高資產換屋客，率先宣布公開，正式點火，總銷達150億元、日勝生分回的可售金額約達90億元，為首度插旗大安區蛋黃地段、創辦以來開價最高的新案。

今天日勝生總經理劉垚凱表示，「鑄慕RADIUM ONE」是台北市東區目前規模最大的危老重建案，基地面積達1,038坪，日勝生已投入12年才整合完成，主要是地主支持和認同，才能成就這次的危老重建，雖然整合了12年，但應沒有白費地主的期待，日勝生也不會辜負地主，希望早日完工，讓地主早日遷回新家。

劉垚凱表示，「鑄慕RADIUM ONE」面對國父紀念館，為百年難得一遇的地段，日勝生也把藝術和科技，融合到住宅大樓，並邀請國際團隊，攜手共同打造。

劉垚凱表示，現在政策方向是要把投機炒作壓抑，日勝生也支持政策，配合政府打擊投機炒作。

負責銷售的新聯陽實業副總經理闕山振表示，「鑄慕RADIUM ONE」基地附近就是國父紀念館、松菸文創園區、及台北大巨蛋園區，整個區域大概有7萬坪以上的生活圈，機能相當便利，目前進場迄今，青睞的客戶，主要有三大類，包括：貴婦及自營商、醫生、及二代菁英，光是醫生就有七～八位，已購客戶幾乎都相當認同地段、環境、生活機能等條件。

至於近期市場上頗為關注的私法人買盤，闕山振分析，以「鑄慕RADIUM ONE」來說，由於每一戶的總價帶，幾乎都在7千萬元以內，因此已購客戶幾乎都是自然人的買家，至於以私法人名義購買的客戶，比重並不高。

闕山振分析，「鑄慕RADIUM ONE」的客戶，看好地段稀缺的條件，很多都是買來進行資產分配，另外也有些是買給第二代，也有買家是計畫作為招待所之用。

「鑄慕RADIUM ONE」位於光復南路260巷、280巷之間，總銷達90億元，今天正式對外曝光，基地面積達1,038坪，主力坪數為25～51坪不等的2～4房產品，可售戶數約98戶住宅、及4戶店面，由日勝生旗下集順生活科技開發興建，新聯陽實業機構銷售，歷經12年整合，過去為16棟老舊公寓的「僑安新村」。

如今將搖身一變成為地上24層SRC鋼骨制震大樓，預估完工後將成為區段新地標。

業者指出，「鑄慕RADIUM ONE」正式公開後，讓國父紀念館生活圈重新燃起活力，成為許多人期待的新地標，4月初公開至今，已吸引不少重視美學品味的高資產家注目，身價行情可望站上200萬元單價。

較特別的是，日勝生此次插旗蛋黃區，推出史上單價最高的輕奢小豪宅案「鑄慕RADIUM ONE」，也下了重本，拉高規格來打造，目標取得WELL健康建築、智慧建築黃金級、綠建築、低碳建設、耐震建築等五大標章認證，以行動響應全球永續目標與日勝生對於永續建築的理想與追求。

此外，「鑄慕RADIUM ONE」也邀請日商日本國土開發負責營造、英國G.A Group公共空間美學設計、陳廷杰建築師事務所外觀設計與規劃、燈光大師袁宗南、環藝工程景觀設計、凱巨工程結構設計，更與新媒體藝術團隊何理互動合作，在一樓門廳與三樓公設大廳，量身訂製專屬於「鑄慕RADIUM ONE」的互動藝術創作，徹底發揮日勝生活科技的品牌精神。