由謝盈萱、王淨、黃健瑋主演的台灣首部政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，講述一群公正黨的文宣幕僚，在總統大選、實踐理想之間所面臨的價值觀抉擇和各式挑戰，熱門程度已衝上Netflix台灣地區的第一名，總統蔡英文、副總統賴清德也都在臉書發文大力推薦。媒體人張禹宣則嘲諷，去年Netflix因為一則韓劇推廣迷因，譏諷買不到快篩就被塔綠班出征、揚言退訂，「黨說退訂就退訂，黨說收看就收看」，搞得像賴清德講的精神錯亂。

蔡英文昨在臉書上推薦《人選之人》，稱這是一部以台灣選舉為背景、聚焦政治幕僚的職人劇，已經在Netflix上映，全球超過190個國家和地區的觀眾，都可以透過這部台劇，更了解台灣民主制度的運作。她也表示，《人選之人》呈現了政治工作的一個面向，而生活在這片土地的每一個人，都是台灣民主的造浪者。賴清德則是在臉書貼出一張模仿《人選之人》劇照的辦公室照片，推薦這部影集給大家，一起來認識這群乘著理想破風的政治職人，也用行動支持台灣的影視產業。

張禹宣表示，《人選之人》也有在公視上映，但因為資金緣故搶先在Netflix上映，公視還要等半年，甚至有綠委為此反應叫屈。

張禹宣指出，去年的2022年5月，同樣的Netflix 卻因為一則韓劇推廣迷因，譏諷買不到快篩被塔綠班大肆出征，甚至揚言退訂要求道歉，即便刪文了也不放過，當時的蔡英文卻是靜默無聲，該蹭的時候卻準時到位，一下喊退訂一下喊收看，搞得像賴清德講的精神錯亂。他也貼出圖片比對，蔡英文的臉書貼文就是要「要大家看的Netfilx」，而因快篩之亂被迫道歉，就是「民進黨要退訂的Netflix」。

張禹宣也嘲諷，雖然說對於蔡英文把總統當兼職，網紅影評跟接待員當正職早就習以為常，這篇貼文一出依然是在批踢踢被炎上罵爆。而蔡英文、賴清德在臉書上推廣Netflix的新戲臺劇《人選之人》，不少綠媒與網軍大肆吹捧了蔡英文一番，聲稱與劇中的在野黨總統參選人神似，是真人版很幸福。