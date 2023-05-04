為紓解台灣大道、朝馬路等重要道路車流，台中市府規畫市政路延伸工程，第1標去年9月動工，市府建設局長陳大田4日特別前往視察，他指出，目前工程進度達8.8％，穩定超前中，預計113年底完工；第2標工程已於4月28日上網招標，預計6月中開標，盼優質營造廠商能踴躍投標。

市政路延伸並銜接七期重劃區、台中工業區是地方引頸期盼的重要工程，陳大田表示，為加速計畫推動，採分段方式開闢，第1標工程將從工業區一路至安和路，工程施作期間難免影響周邊道路交通，目前在第1標部分，配合將車流分流到安和路、往南屯交流道的方向，藉以達到分流效益。

建設局指出，第1標工程長約750公尺、都市計畫寬60公尺，工程內容包括東大溪排水箱涵施作、安學橋及安和路協和一橋改建等，目前施作項目為滯洪箱涵、擋土牆及安和路協和一號橋改建作業，工程進度達到8％。

而第2標供稱是由安和路至環中路，陳大田表示，沿途會穿越國道1號、台灣高鐵，且會跨越筏子溪，今年4月28日已經上網招標，造價約25億元，預計6月15日開標，市府將儘速推動後續發包作業，工程完工後將可改善工業區的交通機能，且可緩解台灣大道、五權西路及向上路交通負擔。

市政路延伸工程包含1、2標部分，全長1950公尺，包含土地費用，總經費近70億元，陳大田強調，市政路延伸全部完工後，將成為台中工業區、中科園區與精密機械園區的重要聯外道路，帶動周邊發展。