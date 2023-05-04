天王「周董」周杰倫將在明(5日)開始，於香港中環海濱活動空間一連舉辦7場演唱會，而4日周董已經在現場準備彩排作業，並在社群上更新動態。不過令人驚喜的是，「歌神」張學友竟在貼文中同框出現，讓粉絲嗨翻，短短時間內便吸引逾5萬名粉絲前來朝聖。

周杰倫自明日開始將在香港舉辦一連7場的《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，而今日他也在現場彩排。而香港「歌神」張學友也來到現場為他加油，讓周杰倫驚喜地在第一時間發文和粉絲們分享，並寫下：「歌神來探班真的太驚喜了！謝謝學友哥的加油，我會好好唱的。」並附上加油的表情符號為自己打氣。

貼文PO出後，短短時間便吸引大量粉絲前來朝聖，不少網友更開始「玩梗」，在留言區寫下兩人過往的互動：「還記得曾經合作的《聽媽媽的話》」、「歌神來聽哥的歌」、「張學友開始準備唱吻別」、「歌神張學友VS哥中之哥周杰倫。」

事實上，張學友與周杰倫以前的互動並不算少，過往張學友除了在台下欣賞周杰倫的演唱會外，還曾以驚喜嘉賓的身分在周杰倫的演唱會上開唱《吻別》。此外，周杰倫曾表示張學友是自己音樂路上的啟蒙，並受到他《吻別》專輯的影響，而他也將這段經歷放進歌曲《聽媽媽的話》中，以歌詞描述：「你會開始喜歡上流行歌，因為張學友開始準備唱吻別。」顯見兩人彼此間的深厚交情。