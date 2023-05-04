112年全國大專校院運動會由中原大學承辦，今在國體大射箭場進行射箭排名賽，清華大學女子反曲弓好手邱意晴維持4月在世界盃第一站安塔利亞站的好手感，以677分排名第一之姿闖進32強，排名第二、三都是世界盃選手，分別是彭家楙的668分以及雷千瑩的667分，明天將要開始進行淘汰局。談到自己目前的狀況，邱意晴說：「比賽過程還是沒有做得很好。」

4月在土耳其安塔利亞的世界盃第一站，18歲的邱意晴與22歲的湯智鈞一路擊敗英國、中國、土耳其組合，金牌戰面對美國，首局由邱意晴壓軸射下10分箭，以34比33驚險取得2分；第二局則以36比38不敵美國，雙方積分2：2平手；第三局37比38再度讓對方取得2分積分，第四局與美國37比37戰平，雙方各取得1點，邱意晴／湯智鈞最終就以3：5不敵美國，取得銀牌。

邱意晴認為，在世界盃拿下銀牌一定會讓自己更有自信，但這次從土耳其歸國後，動作有做一些小調整，所以還是有點不自信，「現在跟新動作還在磨合。」在全大運排名賽射下677分高分，自己也很意外，他說：「現在狀況還可以，就是比賽過程中有些地方沒有做很好，對自己信心不夠，所以力量釋放沒有很果斷的感覺。」雖然分數部分讓邱意晴感到滿意，不過他重視的還是過程中，自己有些細節沒做好。

「不滿意自己最後沒拿到金牌」邱意晴對於自己在世界盃的表現有滿意，也有不滿意的部分，「我有把自己該做的事做出來，也有一定水準，但不滿意沒拿到金牌，有點可惜，但沒關係，下一站繼續加油就好。」她笑著回應，與金牌戰對手算是實力相當，對方看起來也很緊張，也有幾箭放槍，「我們有把握住，所以才拿到那一點。」

接下來5月中要到上海進行世界盃第二站，6月中到哥倫比亞的麥德林，8月中再前往法國巴黎進行第四戰，中間還有世錦賽，9月底還要到杭州參加亞運，邱意晴說：「希望世錦賽、亞運都能拿下金牌，不管哪個項目都要盡力去做。」今年射箭國際賽相當多，對選手體力也是一大考驗，邱意晴期許自己調整要快速，接下來要更清楚地把動作做好。

對於明天的全大運反曲弓個人淘汰賽，邱意晴希望能跟今天一樣順順的發揮，把該有的力量發揮出來。