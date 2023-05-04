國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，即將於7日起進行電話民調。有意爭取黨內提名的羅智強，4日請來高雄市前市長韓國瑜一同參與母親節音樂會。會前接受媒體訪問時，韓國瑜表示，非常高興能來替羅智強加油打氣，中華民國的發展很需要羅智強，未來也會是一位最棒的立委。

韓國瑜表示，整個中華民國的發展，大環境、中環境及小環境都需要羅智強。大環境在地緣政治博弈中，台灣承受非常大的壓力，因此需要一個像羅一樣優質的立委來面對國政、處理國政甚至引領國政。中環境來說，台北就是台灣，台灣就是台北，台北市是全台灣最重要、最閃亮的一張名片，因此有羅這樣優質的立委，絕對能幫台北市民爭取福利、推動建設。

至於小環境的部分，韓國瑜強調，大安區是全台北市最重要的文教區，居民素質非常高，因此需要一位智勇雙全、勇敢堅毅的立委，相信羅智強一定能為大家所滿意。韓國瑜說，羅從大、中、小環境來看，都會是一位最棒的立委，也希望大家全力支持。

羅智強說，很感謝韓國瑜一起來參與母親節音樂會，也感謝韓在最關鍵時刻給他送上溫暖，「市長一直是很溫暖的人，這次選戰我也拜訪過市長，也給予我很多指導。」羅智強直言，永遠記得韓國瑜對他說的「做人圓、做事方，得道多助」，自己按照這個原則請了很多好朋友幫忙，也在得到朋友幫忙的情況下，局面開始改變，也感謝韓能在他最需要幫忙的時候給予協助。