（誠品董座吳旻潔自爆，誠品裕隆城新店最大挑戰是，「如何不把裕隆城新店做得像mall」。圖／邱莉玲） 誠品生活（2926）全台最大店「誠品生活裕隆城新店」最快將於第三季底開業，董事長吳旻潔今（4）日透露，營業面積約19,000坪，是信義店的1.5倍，預計有250、260家廠商進駐，包括兩大主題館（其中一個主題館為書店）。她自爆最大挑戰是，「如何不把裕隆城新店做得像mall。」吳旻潔形容，裕隆城新店外觀像個盒子，未來開業希望創造開箱的驚喜，關鍵將在空間安排、溫度營造，會從內裝設計、品牌定位、景觀、活動設計等，創造差異化，估計最快第三季底，最晚第四季初開業。目前招商中，預計餐飲商家約50家。除了誠品書店，還有比較大的主題館，進駐業者類別涵蓋餐飲、運動、生活、家居、時尚、香氛等。吳旻潔坦言，過去兩年受疫情影響，誠品書店沒有賺錢，但持續做大書店的規模及影響力，銷售力絕對是檢驗實體書店的關鍵，真正的書店是能夠賣書，而不是只讓民眾來喝咖啡打卡就走了。