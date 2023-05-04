中國社會科學院農村發展研究所、大陸國家統計局農村社會經濟調查司與社會科學文獻出版社聯合4日發布《農村綠皮書：中國農村經濟形勢分析與預測（2022~2023）》指出，2023年，中國大陸經濟將逐漸恢復，必將給農民工帶來更多就業機會。

綠皮書指出，2023年，中國經濟將逐漸恢復，必將給農民工帶來更多就業機會。各地大力培育新型農業經營主體，發展適度規模經營，以及各地貫徹落實中共二十大精神，普遍地將鄉村產業振興作為加快建設農業強國的重中之重，都會明顯地增強吸納更多本地農民工能力，同時國家將繼續落實落細就業優先政策，持續關注農民工群體及脫貧人口就業，這些都會帶來農村居民工資性收入加快增長。

《綠皮書》提及，估計2023年農村居民人均工資性收入將增加約1000元（人民幣，下同，約合新台幣4400元），達到9500元左右。

《綠皮書》稱，2023年，在大陸國家強有力政策支持下，農業和牧業生產將繼續獲得豐收，農產品價格總體繼續保持在合理區間運行，對農村居民增收有利。同時，在宏觀經濟強勁恢復帶動下，在全面推進鄉村振興實踐中各地重視宜居宜業和美鄉村建設作用下，農村居民家庭二、三產業經營淨收入增速有望加快。估計2023年農村居民人均經營淨收入將增加約500元，達到7500元左右。