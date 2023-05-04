112年全國大專校院運動會今日進行射箭排名賽，台北大學男子反曲弓好手湯智鈞射出673分，僅次於國體大林子翔的676分，排名第二，對於自己今天的表現，湯智鈞說：「沒有到很好，第二局第一趟射得很爛，但是不管名次怎樣，排名賽就是調整，重要的是明天的對抗賽。」

湯智鈞曾在2018雅加達亞運拿下男子團體金牌，2020東京奧運團體銀牌，4月在世界盃第一站安塔利亞站與邱意晴拿下混合組銀牌，他說：「技術上一直在修正，奧運比完也沒有自滿，下了頒獎台就是從零開始，繼續努力。」湯智鈞表示，自己會有射好，也會有射不好的時候，但不管好的、壞的階段，自己都是「開心射箭，享受當下，把自己做到最好。」

今年的世界盃首戰在土耳其，接下來依序要到上海、哥倫比雅的麥德林以及法國巴黎，湯智鈞認為，世界盃比賽過程中，感覺自己越來越好，自己的調整以及教練安排的調整都有做好，也不斷跟著隊友一起努力，他說：「團隊氛圍會帶給選手很大的幫助，這次的中華隊很團結，比賽過程很開心。」

接下來湯智鈞的短期目標放在，「找到最適合自己的動作，再次跟中華隊努力，拿下世界盃，還有奧運門票、亞運獎牌」遠期目標部分，湯智鈞放在奧運，期許自己上頒獎台，拿下金牌，為國爭光。不過，雖然說希望拿下奧運金牌，但湯智鈞更重視的還是動作，他說：「目標還是放在動作，專心把動作做好才會越來越好」。

這次全大運排名賽，湯智鈞拿下673分，他認為差強人意，他提到，自己現在正在感冒，所以身體有點軟軟的，也會感到很沒力，「但是還是一樣要把該做的動作做好，能做多少就多少，做自己練習時原本在做的事，開心射箭。」