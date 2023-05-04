俄羅斯將對克里姆林宮的襲擊視為恐怖主義行為和對普丁生命的企圖，5月3日凌晨，2架烏克蘭的無人機接近克里姆林宮，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示（四），基輔和華盛頓否認克里姆林宮參與無人機襲擊很荒唐，他認為 這類恐怖攻擊的決策是由美國做出的，而烏克蘭則是執行者。

KREMLIN DRONE ATTACK



- Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight



- Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin



- Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin's life



- Russia says it reserves right to respond when and how it… pic.twitter.com/loZA6c3Fvd — The Spectator Index (@spectatorindex) May 3, 2023

據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）4日報導，社群媒體上廣傳的無人機襲擊的影片中，可以看到在克林姆林宮上的參議院宮殿上升起了煙霧。當地的俄羅斯安全人員立即發現了這兩架無人機，並利用電子戰設備對其進行攔截和消滅。結果，兩架無人機均被擊落，其殘骸散落在克里姆林宮的場地上。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，這次襲擊未造成任何傷亡或「物質損失」。

「基輔和華盛頓否認此次襲擊的企圖，這當然是絕對荒唐的。我們非常清楚，這些行動和恐怖襲擊的決策不是在基輔做出的，而是在華盛頓做出的，而基輔正在執行他們（美國）告訴他們（烏克蘭）要做的事情。」