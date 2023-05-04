強調「讓藝術回歸藝術家」，由中華民國畫廊協會與文化部共同主辦的「ART SOLO」藝術博覽會5日起至7日在台北花博爭艷館舉行，文化部長史哲於4日的開幕記者會上也特別到場支持，強調疫情後的此時，台灣培養藏家支持本土新生代藝術家，格外重要。

史哲指出，畫廊的交易市場在近年受到疫情影響，不僅消費端受到疫情的不確定性影響而消費縮減，各會展場地也受到很多的干擾，而前天中央疫情指揮中心宣布疫情已過去的此時，希望此次的展能夠大放異彩。他也指出，整個全球藝術的交易市場在這20年來，40歲以下藝術家作品在全球交易的數量增加了7倍，成交金額增長了26倍，因此培養台灣的藏家對台灣本土新生代藝術家支持十分重要。

「ART SOLO，but not alone」史哲表示此次藝之獨秀藝博會橫跨台灣、日本、馬來西亞、韓國等多個國家地區，匯聚45間畫廊展出 73 位藝術家上千件作品，讓藝術家有相當充足的展區，展現了對藝術家支持的共同目標。畫廊協會理事長張逸羣表示，ART SOLO不僅是展示作品的平台，更是為畫廊提供更經濟實惠的展位，降低參展門檻，對海外畫廊而言，亦是以更實惠的方式接軌台灣藝術市場，可說是畫廊在台經營策略的試金石。

ART SOLO曾於2014年辦理，爾後在2022年青年藏家崛起的時代回歸，從畫廊的選件方向與布展策略中，明顯可看出收藏群體與審美風格的轉變，在時代的推演下 ART SOLO也成為一個在台灣藝術市場中特別年輕化的藝術博覽會。此外，ART SOLO 2023結合台北花博爭艷館與臺北市立美術館週邊，將店家合作延伸至台北當代藝術館與心中山線形公園，推出臺北市的藝術旅行小地圖，與YouBike合作，結合「個展」與「單車」的意象，推出「SOLO RIDE」台北藝文城市之旅，讓觀眾可以在逛展的同時，深入體驗台灣文化與在地特色。