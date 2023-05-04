各產品線表現方面，高附加價值事業的醫療、網通、智慧解決方案都比去年同期成長，但資訊產品仍處於需求低點與庫存調整階段，目前持續優化營運體質，並布局中長期的成長動能。

佳世達將於8日舉行法人說明會，說明第一季營運成果與未來展望。