近日大賣場綜合莓果驗出A型肝炎病毒，與日本進口草莓殘留農藥等問題引發熱議。國民黨立委賴士葆表示，台灣草莓農自律不使用「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥，食藥署竟為取悅討好日本，要降低農藥檢測標準，當初黑心快篩已被藍綠齊聲砲轟失職，如今的囂張顢頇更令人嘆為觀止！

賴士葆今(4日)在臉書發文指出，台灣的草莓農自律，不使用「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥，食藥署竟然為取悅討好日本，要降低長年使用這兩款農藥檢測標準，好讓日本草莓開放進口。不只大湖草莓農抗議，全民都很憤怒這樣一個昏庸無能，不為台灣消費者健康把關的食藥署。署長吳秀梅的不稱職、不適任的例子多如牛毛，疫情期間護航高端，EUA審查幾乎黑箱作業的過程，國人記憶猶新。

賴士葆回顧去年，食藥署讓違法廠商提供偽造快篩資料詐騙政府，黑心廠商逾期2個月還可以補件通過，這其間有民眾具體地檢舉該廠商非法，美國FDA也有發布不肖廠商的資訊，食藥署佯裝不知，放任不肖廠商更改包裝，最後通過審查，換算黑心廠商的不法利益高達數百億元。導致劣質快篩劑流入市面，綠委林淑芬大罵吳秀梅：「全世界就你吃案傷害國人健康」，當藍綠立委砲轟吳秀梅失職，她竟然要大家去譴責不肖廠商。

賴士葆還提到，疫情期間，蔡政府高端及疫苗採購以意識形態做決策，背離民心，黑箱作業亂象叢生，食藥署使命必達，完全配合政策，即使吳秀梅的形象和社會觀感很差，針對黑心快篩事件，監察院提出糾正，要求議處食藥署相關失職人員，還能安然在位子上。

賴士葆直言，日前大賣場的冷凍三種綜合莓驗出A型肝炎病毒，又驗出其他地區進口的莓果也有A型肝炎病毒，另外日本進口的草莓也驗出禁用農藥「氟尼胺」。莓果的食安已經重創消費者的信心，吳秀梅官大學問大，在這個時候居然要運用放鬆源頭管理的權柄，將禁用農藥解禁，官員囂張顢頇令人嘆為觀止！是因為吳秀梅握有尚方寶劍可以罔顧民意？或因為外交考量就可以凌駕人民的健康，就像萊豬和核食進口一樣？