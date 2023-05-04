日勝生集團整合12年的北市危老案「鑄慕RADIUM ONE」，在光復南路靜巷內，基地面積達1038坪，總銷90億元，今日宣布登場。圖左三為日勝生總經理劉垚凱。（日勝生提供）

日勝生今日宣布在台北巿光復南路靜巷內，推出指標大案「鑄慕RADIUM ONE」，該案基地面積廣達1038坪，總銷90億元，開價上看200萬元，為台北巿最大危老案。

國父紀念館生活圈是許多老台北人指名入主的區段，日勝生耗時12年時間完成台北市東區「僑安新村」的整合，將打造集團創辦以來最高單價的精品豪宅大樓「鑄慕RADIUM ONE」。

日勝生總經理劉垚凱表示，「鑄慕RADIUM ONE」面對國父紀念館，為百年難得一遇的地段，日勝生也把藝術和科技，融合到住宅大樓，並邀請國際團隊，攜手共同打造。

據了解，這裡的買家有貴婦和自營商、醫生及二代精英，業者直言，儘管《平均地權條例》修正案上路在即，房市剛性需求仍一直存在。

「鑄慕RADIUM ONE」總銷達150億元、日勝生分回的可售金額約達90億元。全案位於光復南路靜巷，1038坪土地，規畫為大安信義區少見的51–25坪，可售戶數98戶住家以及4戶店面，由日勝生旗下集順生活科技開發興建、新聯陽實業機構銷售，歷經12年整合，過去為16棟老舊公寓的「僑安新村」，將搖身一變成為地上24層SRC鋼骨制震大樓，預估完工後將成為區段新地標。

國父紀念館生活圈位於北市大安區、信義區雙蛋黃核心地段，以板南線國父紀念館站為中心點，周邊交通四通八達，生活機能純熟，鄰近台北市一級機關、信義計劃區A級商辦，文化、古蹟、綠地、商業中心精華匯聚。街廓外圍商辦大樓林立，轉入巷內則有各式美食料理及精品名店，從住家出門步行3分鐘內即可享有美食、商圈、捷運及休閒綠地，是難得擁有完整生活機能的區域。

相較於信義計劃區濃厚的商業色彩，國父紀念館生活圈更多了人文休閒氣息，據指名國父紀念館生活圈的VIP客戶回饋，都會區的高級住宅除了談建築規劃，獨有的悠逸閒適生活步調，才是最難能可貴的。國父紀念館、松菸文創園區、大巨蛋，三座深具文化底蘊的地標，共同譜寫出台北當代發展的經典，更形成達7萬坪的人文休閒綠藝空間。國父紀念館外圍繞行一圈約兩公里的路程，是不少附近居民日常慢跑散步的首選之地，園區內的廣場也是熱門活動場地，2023年台灣燈會單日便吸引超過百萬的參觀人流；鄰近的松山文創園區不定期舉辦各種文創展覽活動，休閒之餘還可以參觀展覽增廣見聞；大巨蛋完工在即，預計年底試營運舉辦棒球賽，勢必再度推升本區的生活能量與地段價值。