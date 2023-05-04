台南永康一名30歲丁男昨（3日）中午從住家13樓墜樓身亡，警方發現他腰間有2處槍傷，查出生前有欠債，疑似被打工的超商女店長懷疑偷竊，對方夥同6人（2女4男）凌虐丁男後逼迫跳樓，但6嫌目前均否認；丁男母親當天凌晨曾遭威脅，隨後匯給嫌犯20萬，沒想到兒子仍身亡，她痛哭「為什麼要這樣騙我？」

丁男平時在超商工作，母親說昨天兒子從姑姑家墜樓，但「手機卻放在超商」質疑案情不單純，而目前到案者有6人中有2人超商員工，她知道兒子與其他人有債務糾紛，債主曾來電說「匯錢才會放人」，她因此昨天就匯出20萬，但兒子仍喪命，她現身殯儀館放聲痛哭說「把人從13樓丟下來，太殘忍了」。

丁男與一名男子一同進入社區大樓，後來該男子獨自慌張地跑步離開社區，外頭還有接應的另名騎機車友人。（翻攝自記者爆料網）

目前嫌犯都供稱丁男當天稱不舒服要回家拿藥，進屋後就從陽台跳下，否認逼迫跳樓或將人推下樓；據ETtoday報導，丁男母親案發當天凌晨曾接到兒子電話，一名自稱超商店長的人說丁男侵占公款，若超商因此關門，會再求償500萬，母親先匯20萬後仍接到噩耗，哭喊「為什麼要這樣子騙我？」

記者爆料網曝光多段社區監視器畫面，不但能見到丁男與一名男子一同進入社區大樓，後來該男子獨自慌張地跑步離開社區，外頭還有接應的另名騎機車友人；據了解30歲丁男雲林台西人，前段時間搬來台南永康與親戚同住，還育有一名國小五、六年級的小孩。