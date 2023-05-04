北京日報用戶端4日報導，大陸糧油棉生產結構2022年進一步優化，肉禽蛋奶和水產品產量普遍穩定增長，農產品及食品價格總體波動幅度較小，農業農村經濟有力支撐國民經濟，農村居民人均可支配收入增長速度高於經濟增長速度。5月4日，《農村綠皮書：中國農村經濟形勢分析與預測（2022~2023）》發布，預測大陸2023年糧食總產量將突破6.9億噸。

綠皮書發布了一系列反映大陸農村經濟形勢的資料。2022年，大陸第一產業增加值88345億元，比2021年實際增長4.1％，對GDP實際增長的貢獻率為9.9％，比2021年增加3.2％；第一產業實際增長拉動GDP實際增長0.7％，比上年增加0.2％。同時，2022年農產品進出口總額繼續擴大，多數農產品進口量較大幅度減少，農產品及食品價格總體波動幅度較小。

當前，大陸農產品品質和品質進一步提高，農產品電商直採、定製生產等模式及鄉村旅遊等新產業、新業態不斷湧現。但《綠皮書》提示，在農業農村高品質發展不斷取得新進展的同時，農村老齡化和高齡化更趨嚴重、農產品及食品價格結構性波動加劇、農村居民增收難度加大、農村居民間收入分配差距拉大等問題，需要高度重視、積極應對。

展望2023年，《綠皮書》預測，大陸第一產業增加值將超過9兆元，增長4％；糧食總產量將突破6.9億噸，其中玉米產量將達到2.9億噸左右，大豆產量將超過2100萬噸。糧食生產結構將進一步優化，主要農產品進口量將呈現增長態勢，農產品及食品價格波動幅度總體有限，但結構性波動與波動短期化態勢將延續。隨著大陸經濟逐漸恢復，預計2023年農村居民人均工資性收入將增加約1000元，達到9500元左右；農村居民人均經營淨收入將增加約500元，達到7500元左右。