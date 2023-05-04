2023新北閱讀節將於5月6、7日和13日登場，新北市文化局以「設計．新日常」為主題，在新北市美術館邀請不同類型的創作歌手、新生代樂團與各藝術領域表演者演出。（文化局提供）

2023新北閱讀節將於5月6、7日和13日登場，新北市文化局以「設計．新日常」為主題，在新北市美術館邀請不同類型的創作歌手、新生代樂團與各藝術領域表演者演出，像是金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、新生代創作女歌手琳誼、音樂DJ、街頭藝人等，盼透過音樂與年輕世代互動，分享閱讀帶來的創作靈感、推薦好書和生活經驗。

文化局長張䕒育表示，2023新北閱讀節是以新北市美術館園區為核心展開系列活動，讓閱讀與設計結合，透過音樂、市集、閱讀沙龍、工作坊等多元的閱讀活動，讓民眾感受閱讀節結合設計日常的美好。

新北市立圖書館表示，市府5月6、7日邀集多位創作型歌手迎來「創作匯集站」，由艾怡良擔任壓軸演出，她也將帶來多首超人氣創作歌曲，歌手「小樂」吳思賢將演唱多首歌曲，創作男神周予天、金鐘得主琳誼、還有新生代R＆B王子鶴 The Crane、姚冠宇、鹿希派、彤溫岑二重唱、實力派的小男孩樂團等創作歌手，以及新生代歌手陳華、胡恂舞也將登台演出。

另外，新美館園區也將同時舉行多場「閱讀沙龍」，邀請知名影評人膝關節、建築學者李清志、資深廣播人馬世芳、平面設計師廖小子、以及資深旅人工頭堅等分享，現場還有「親子手作」、「創作舞台」、「新日常市集」，讓民眾體驗DIY、觀賞創作表演者演出、搜羅新北市質感好物，展現新北藝文實力與設計力。

文化局表示，現場還有親子專屬的「閱讀遊樂園」，透過親子工作坊的方式，讓孩子參與手作體驗活動與繪本閱讀互動，詳細資訊可至新北市文化局臉書、新北市立圖書館網站 (http://www.library.ntpc.gov.tw／)查詢。