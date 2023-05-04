好市多今(4日)在官網重新上架公告，表示#722573批號藍莓驗出A型肝炎病毒，呼籲有購入的消費者停止食用，立刻辦理退貨。(圖／好市多官網)

好市多今天(4日)在官網發出通告，指出#722573批號的藍莓驗出A肝。(圖／好市多官網)

好市多A肝莓果風暴持續擴大，食藥署昨(3日)表示上個月在邊境驗出A肝藍莓，不過並未流入市面，但好市多今(4日)傍晚悄悄重新上架公告，表示因驗出A肝病毒，開放今年2月17至4月30日期間購買#722573批次的科克蘭冷凍藍莓的消費者退貨。

食藥署昨發出聲明，指出好市多分別於今年3月27日及4月11日報驗「智利KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍三種綜合莓(規格：1.81 kg／包)」，以及「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓(規格：2.27 kg／包)」各1批，上述產品分別於4月10日及5月1日晚間檢出A肝病毒陽性評定不合格。上述批次產品即管制輸入，未流入國內市場。

好市多昨天指出，賣場內所有冷凍莓果都已在上月30日停止販售，有檢驗出A肝的產品，都比照綜合莓果開放退貨，但今天的公告卻指出，在2月17至4月30日所購買的#722573、有效日期為明年2月24、25日的科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎病毒汙染，於是主動通知退貨。