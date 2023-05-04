桃園市大園區沙灘排球場設有器材室、盥洗室、停車場等設施，為標準比賽場地，近年卻鮮少辦理賽事活動，地方盼活化善加利用。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區沙灘排球場位於長榮大園物流園區旁，2019年啟用，為市內首座標準比賽級沙排場地，近年多作培訓選手訓練使用，鮮少辦理賽事，地方盼優質場地應避免閒置、活化使用。桃園市體育局回應，將邀集相關單位與團體，研議辦理相關活動以活化場地。

大園區公所說明，大園沙排場面積逾2公頃，場內設有球場、停車場、盥洗室、廁所與器材室等設施，由體育局委託公所維護管理，公所定期派員整理環境、除草等，雖賽事活動較少，仍有單位長期借用練習，由於部分圍籬鏽蝕脫落，目前正施作整修工程，預計5月底完工。

市議員徐其萬指出，大園沙排場2019年舉行全國運動會後，隔年辦完桃園盃全國沙灘排球錦標賽後，鮮少再有賽事，又碰上疫情影響，賽事活動停擺，僅桃園排球委員會帶學生、選手來訓練。

徐其萬說，過去花經費打造的優質場地，應多元活化使用，結合在地觀光，吸引喜歡沙灘排球或手球的民眾到此運動和遊玩，且場地設施也應考量耐用性、安全性進行整修，提供安全運動空間。

海口里長張金鳳提到，大園沙排場為比賽級場地，但舉行賽事頻率低，希望未來能活化利用，不僅限於排球，可結合附近運動公園，辦理市集或露天音樂會等，為市民帶來不一樣的休閒活動。

體育局表示，大園沙排場大多借用給桃園體育總會排球委員會、各級學校培訓選手，目前正常使用中，近年因疫情關係，較少辦理賽事活動，排球委員會3月曾辦今年全運會代表選拔賽，後續體育局將邀集相關單位與團體，研議辦理相關活動以活化此場地。