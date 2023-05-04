台積電中科擴廠以興農球場為用地，目前因會員球證問題尚未取得土地，台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進4日質詢時詢問民生用電和用水會不會受到影響？及土地取得進度。副市長黃國榮表示，市府歡迎台積電在台中擴廠，也會嚴格把關其用水和用電量，與中央一起合作，解決其土地取得、球場會員證等問題，據了解球證收購目前已有初步共識。

林祈烽說，台積電要在中科台中園區擴廠，原本預訂最快在2023年可提供建廠，未來正式生產，將創造年產值約新台幣4857億元，提供約4500個直接就業機會，但這是台積電擴廠的好處，負面的則是有環評委員及環保團體擔心廠區周邊的女性罹癌率的提升，是不是代表中科園區的擴廠會讓工業汙染更加嚴重？

林祈烽說，台積電在台中的廠一天要用掉中火1.5部機組的發電量，還有10萬噸的水量，市府在全力支持台積電擴廠的同時，高耗量的用水和用電，市府要如何把關？先前市府希望台積電能多用綠電，現在有什麼進展？土地的取得與球場會員的糾紛，是不是都已經有解決了？

經發局長張峯源表示，台積電副總經理親至市府來拜訪時承諾，水量每天會用10萬噸的再生水，這10萬噸等於是台中市一天的民生用水量，也就是台中市每天的再生水，都要提供給台積電中科廠區使用，目前已有在新建再生水廠，未來的再生水量會再增加；至於用電部份，現在台中市所有太陽能光電的發電量，約是一部中火機組的容量，就算全提供給台積電使用也是不夠，所以市府會要求台電公司除了供給台積電外，也要確保台中市的民生用電。

黃國榮表示，市府歡迎台積電來台中擴廠，據他了解，其需用土地球場的會員有成立自救組織，現已有達成初步共識，談妥一個球證收購價格；市府的立場與議員一致，台積電的用電量是由台電公司調度，市府會要求台電公司保證民生用電無虞。