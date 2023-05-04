導演陳芯宜攜演員林鉅、許時豪、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵、莊岳4日出席VR作品《無法離開的人》記者會，片中許時豪飾演白色恐怖時期的政治犯，有場被繩子綑綁、反手吊起來的橋段，他形容被吊起來的感覺超不舒服，只能用腹部支撐，放下來後身體都是瘀青、沒有力氣說話，他說：「體感時間很久，像是吊豬肉。」

其實許時豪本來是電影的選角指導，當時碰到疫情，線上演員檔期大亂，他從一線演員找到二線，始終沒有適合的人選，有天製片告訴他，要不要放放看自己的資料？他便填表自薦，最終雀屏中選，被演員們虧根本是「自肥成功」。

許時豪為角色外型下了不少功夫，為了演出被刑求、關在綠島的模樣，他花3個月瘦身10幾公斤，天生皮膚白的他，還每天穿內褲在自家陽台塗助曬劑曬黑，每天正面曬1小時、背面1小時，不過由於家中陽台是公用的，他怕裸曬會被鄰居誤會是怪人，就爬到陽台的最高處水塔上曬太陽，就不會被別人發現。

許時豪還與黃姵嘉飾演夫妻，兩人有非常動人的對手戲，而黃姵嘉在片中與不到兩歲的小孩對戲，也屬非常高難度，黃姵嘉說：「因為VR拍攝屬性的關係不太能夠NG，但不到兩歲的小朋友怎麼可能很難聽得懂指示，儘管我已經事前和他培養感情了，但因為她還太小，所以其實變成我還是要盡量配合她，讓這些看起來不合理變成合理。」

最近演出多部熱門夯劇的陳家逵，也曾在《四樓的天堂》與陳芯宜合作，這次再次為了《無法離開的人》特別練了四川腔，「因為地方腔調有分很多種，我特別請了當地的朋友把台詞一句句錄起來，練習他們的腔調，讓自己狀態能夠貼近。」