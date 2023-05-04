近期傳出民進黨政府規劃開放加拿大全牛齡牛肉進口，同時又在日本草莓已檢驗出非法農藥殘留的情況下，打算調降農藥殘留標準，保送有農藥的日本草莓過關。國民黨副發言人呂謦煒痛批擊，食安攸關人民的身體健康，是不可退讓的紅線，民進黨卻自萊豬開放以來，一退再退，民進黨儼然成為台灣最大的食安破口！民進黨主席、副總統賴清德身為醫生，沒有醫人沒關係，難道還要放任政府開放有食安疑慮的食品，讓台灣人民成為白老鼠？

呂謦煒指出，民進黨繼開放有食安疑慮的萊豬之後，現在又打算開放加拿大全牛齡牛肉和有農藥殘留的日本草莓進口，然而加拿大牛肉近年多次被檢出狂牛症，南韓、菲律賓甚至是大陸都暫停進口，現在民進黨政府卻反而要全面進口；農藥殘留標準是依照台灣人的飲食習慣所訂定，現在卻因為日本草莓，就聲稱日本與台灣使用農藥習慣不同，就要迎合日本，而調降台灣的農藥殘留標準，究竟民進黨政府是台灣人的政府，還是幫外國人做事的傀儡政府？

呂謦煒質疑，衛福部說要到加拿大查廠，結果居然只看了一家飼育場，且30月齡以上牛隻僅占0.11％，查廠根本虛晃一招，打算保送加拿大全牛齡牛肉過關，結果衛福部長薛瑞元居然還說這是「系統性評估」，這種硬拗說法，猶如「不是缺電，是電不夠用」、「不是走私，是超買」等等，讓台灣民眾瞠目結舌！

呂謦煒抨擊，此外，為了日本草莓，民進黨政府竟然連攸關食安的農藥標準都能調降，這也讓人聯想起民進黨為了掩飾缺電，刻意想改竟要改備轉容量的燈號標準；為了掩飾空汙，PM2.5 燈號紫爆標準也已大幅上修。民進黨電跟空氣搞不好就算了，居然連保護人民的食安標準都能降低，他感嘆，「不能解決問題，就解決標準，這很民進黨！」

呂謦煒質疑，民進黨政府是否為了換取台加經貿協定FIPA而開放加牛？但是在開放萊豬後，台美FTA至今也遲未簽署，這就是號稱「談判專家」的蔡英文，為台灣談來的一退再退的食安環境嗎？那麼開放農藥殘留的日本草莓，又是要換什麼？

呂謦煒痛批，有醫師背景的賴清德，在民進黨開放萊豬時也恐嚇人民「若反萊豬台灣國際競爭力會輸給日韓」，對於民進黨有害食安的行為總是保駕護航。請問賴清德，你現在又要無視有狂牛症風險的加拿大牛肉與有農藥殘留的日本草莓所帶來的食安風險？你認同隨隨便便把食安標準降低的作為嗎？你認為國際經貿利益是可以用人民的食安來換的嗎？若賴清德繼續為食安破口擦脂抹粉，無疑是食安的最大共犯，明明是醫師，不醫人就算了，居然還放任食安風險害人民，台灣人民都看在眼裡！