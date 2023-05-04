原有意爭取國民黨內港湖區立委提名的議員游淑慧，在新北市長侯友宜出面協調後，決定禮讓李彥秀，並可能改參選士林大同區立委，挑戰民進黨議員王世堅。而游淑慧3日晚間與徐巧芯一同與高雄市前市長韓國瑜吃晚餐，韓國瑜4日出席活動時則透露，當時只要求游淑慧喊話王世堅「要是我選不贏你，我就嫁給你」就好了，而此話一出也引起活動現場民眾笑聲不斷。

游淑慧受訪時表示，原本與韓國瑜約好請他幫忙搖旗吶喊助選，昨日晚間一看到他，就對他說「原本是要讓你來得罪人（李彥秀）的，結果現在讓你來安慰我。」游淑慧轉述，韓國瑜也笑稱本來就已經做好要得罪人的心理準備。至於可能爭戰士林北投區，游淑慧則說她當時有請韓國瑜再到大同區，與過去的好朋友王世堅再對壘一下，韓國瑜則予以同意，更喊出「扶龍王再戰韓國瑜」。

韓國瑜4日下午替有意爭取黨內大安區立委提名的羅智強站台，致詞時也透露游淑慧針對參選士林大同區立委一事向他請益。「我說妳這樣一句話跟王世堅講就好了，她問那句話？我說這句話很簡單，看你敢不敢講？你跟王世堅說，我選不贏你我就嫁給你。」韓國瑜說，當時游表示她有男朋友了，自己則回應「那有什麼關係，王世堅有女朋友啊！」語畢也引發在場民眾笑聲不斷。

韓國瑜強調，這是跟游淑慧開個玩笑，但也代表著「韓國瑜怎麼看政治」。韓國瑜說，政治是可以很歡樂、很陽光、很清廉，可以很貼近民眾的，政治非常簡單，就跟英文的ABC一樣，「人民把票投給你，你有職務與權力造福老百姓，讓老百姓過安居樂業的生活，非常簡單。」