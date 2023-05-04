好市多販售智利的「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」與美國產「冷凍藍莓」，相繼遭驗出A型肝炎病毒陽性，引爆食安危機，讓民眾相當擔憂，南投縣衛生局局長陳南松提醒，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，建議民眾可接種2劑A型肝炎疫苗，可提供20年以上的保護力，安全性及效益很高。

陳南松表示，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，籍由食用受病毒汙染的水或食物而感染；另手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未徹底清潔雙手，再接觸食物或口部，也可能造成間接感染。A型肝炎病毒潛伏期約2周至6周，建議曾購買該批冷凍莓果的消費者勿食用，萬一已食用，可自最後一次食用日次日起進行60天健康監測，若身體不適儘速就醫。

陳南松表指出，接種A型肝炎疫苗是預防A型肝炎病毒感染相當有效的方法之一，無論成人或兒童只要接種2劑，2劑間隔至少6個月，完成2劑後，可提供20年以上的保護力，安全性及效益很高，尤其是慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若食用該批A肝莓果，建議可在最後一次食用日後2周內就醫，讓醫師評估是否能自費接種A型肝炎疫苗。