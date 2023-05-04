中國向外資企業施壓的舉措可能會外商投資中國形成阻力，愈來愈多的投資專家認為，中國對外資的吸引力正在減弱，但是大型跨國企業受到的影響較小，大陸龐大的市場仍是跨國企業的最愛，將持續吸引到相當大比例的外來投資。

《華爾街日報》報導稱，新冠封鎖措施拖累經濟，去年中國外商直接投資額較前一年幾乎減半，為5年來最低水平。而其他各項指標也顯示，中國愈來愈難吸引到新的外企前往投資。

報導認為，隨著中國政府擴大《反間諜法》、嚴格監管外企日常活動，外商投資的前景變得更加黯淡，尤其面臨風險的是那些會為中國帶來創新理念和尖端技術的新投資。經濟學家表示，保持外商直接投資對中國長期增長非常重要，儘管中國擁有巨大的經濟體量，地緣政治影響力也不容小覷，但中國仍是一個中等收入國家，需要外國技術和專業知識來提高生產力，並克服快速老齡化等挑戰。

國際貨幣基金組織(IMF)前中國部主任、現任康奈爾大學(Cornell University)經濟學教授普拉薩德(Eswar Prasad)表示，對中國來說，外商直接投資的意義從來都不是真的為了錢，真正的著眼點是外資能帶來的東西，因為中國目前還不具備產生大量創新的能力。

2022年中國的外商直接投資同比銳減48%至1800億美元，這是自2017年以來的最低水平。據經濟合作與發展組織(OECD)的數據，7國集團(G7)經濟體2021年對華投資總額僅為163億美元，低於2020年的247億美元以及2014年創下的353億美元的峰值。

早在最近與外企關係惡化之前，中國對外商的吸引力已經受損，原因包括與西方圍繞貿易、技術和國家安全問題紛爭不斷，以及印度和越南等低成本製造目的地的吸引力日益增強。

除了修訂《反間諜法》以外，最近幾周中國對外國諮詢機構、科技公司進行國家安全審查，還逮捕外企高管、限制或禁止訪問商業數據庫。脆弱的政治環境和更加不友好的營商氛圍下，意味著外商投資仍將集中在少數幾個在中國有巨大消費市場的大公司，例如麥當勞、星巴克，以及一些消費性品牌與奢侈品。

經濟學家說，新進入中國市場的公司會比以前少得多。研究公司榮鼎集團(Rhodium Group)在去年9月的報告中稱，歐洲在中國的投資絕大部分集中在少數幾家大公司，如大眾汽車和化工巨頭巴斯夫公司(BASF)。報告稱，近年來幾乎沒有新的歐洲公司選擇進入中國市場。

德國央行的數據分顯示，2022年德國在中國的新投資為124億歐元，同比增長3.4%，但撤資規模卻比新投資多了12億歐元。榮鼎集團分析師認為，新資金進入中國已經放緩，預計這方面很難再恢復。