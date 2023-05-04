「財團法人晨光社會福利基金會」已開始提供服務，將更有利於地區長照服務之推動。(圖／金門縣政府提供)

金門縣社區整合型服務中心(A單位)除原有之「衛生福利部金門醫院」及「社團法人台灣德安社會福利基金會」2家外，縣府於今年度再與「財團法人晨光社會福利基金會」簽訂特約長期照顧服務契約書，加入社區整合型服務中心(A單位)行列，並已開始提供服務，透過新生力軍的加入，將更有利於地區長照服務之推動。

縣府指出，自2017年推動長期照顧10年計畫2.0以來，經過衛生局及社會處的積極布建長照資源，截至今年4月，地區社區整合型服務中心(A單位)計3家，複合型服務中心(B單位)計22家(提供長照服務，如居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具服務、喘息服務等)及社會處社區照顧關懷據點加值巷弄長照站(C單位) 計17家(提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務)。另有失智社區服務據點5家、失智共同照護中心1家及家庭照顧支持服務據點1家，逐步完善縣內社區整體照顧服務體系，實現在地老化及提升服務可近性。

縣府說明，依長期照顧服務申請及給付辦法之照顧組合表規定，社區整合型服務中心(A單位)應提供服務內容包含：(1)照顧計畫擬訂與服務連結：照顧管理專員及個案管理員進行共訪，評估及判定失能等級，後續由個案管理員於每六個月進行家訪並重新依個案需求擬訂及調整照顧計畫。(2)照顧管理：以電訪方式，於每月定期追蹤服務品質與各項服務連結情形、接受長照給付對象及其家庭照顧者有關長照服務諮詢、申訴及處理等。

衛生局表示，隨著社會變遷與醫療衛生的進步，生育率及死亡率均有下降趨勢，人口結構快速邁向高齡化，地區人口老化指數亦逐年增長，顯示長期照顧需求人口增加。

衛生局也指出，為提供優質多元的照顧服務，減輕家庭照顧者負擔，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）失能老人、領有身心障礙證明失能者及50歲以上失智症者有服務需求者，皆可撥打長期照顧服務專線1966諮詢，將有專人提供相關服務。