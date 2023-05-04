嘉義縣中埔歡喜財神廟搭上風創風潮，結合1200年前唐宋八大家之首韓愈「送窮文」，設計出「天地人、三財聚」全新5色杯筊，今嘉義縣長翁章梁體驗一次擲5對筊杯。（呂妍庭攝）

中埔歡喜財神廟自5月4日起，開放信眾擲5色三財杯，依聖筊數搏發財金。（呂妍庭攝）

中埔歡喜財神廟自5月4日起，開放信眾擲5色三財杯，依聖筊數搏發財金、金葫蘆、金元寶。（呂妍庭攝）

中埔歡喜財神廟自5月4日起，開放信眾擲5色三財杯，依聖筊數搏發財金。（呂妍庭攝）

中埔歡喜財神廟規模不小，近年已成嘉義知名財神廟。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔歡喜財神廟搭上文創熱潮，結合1200年前唐宋八大家之首韓愈《送窮文》，把傳統紅色半月形筊杯，設計出「天地人、三財聚」5色杯筊，同時開發「台灣杯典藏禮盒」，除供民眾一口氣擲5對筊求發財金，也當伴手禮分送友宮，今由嘉義縣長翁章梁代表財神廟將創意筊杯送給日本妙心寺駐台代表玄恕大師，促進台日文化交流。

歡喜財神廟為推廣全新台灣筊杯，同時迎合財神送窮意涵，藉古詩《送窮文》設計出「天地人、三財聚」的全新杯筊，今正式開杯發表，主持開杯儀式的師父黃寶治解釋，杯筊參照送窮文刻印「智」、「學」、「文」、「命」、「交」5字，分別代表人生一定要送走智慧、學問、文筆、命運、人脈的貧窮，才能飛黃騰達。

歡喜財神廟表示，擲杯是民間信仰中人們請神明指示的儀式，所用工具稱作「杯」或「筊」或「珓」，也稱之為「杯筊」，遠古時期原用蚌殼投擲於地，視其俯仰情形斷其吉凶，後來才改用竹頭或木片，呈半月型，但顏色幾乎都是紅色或原木色，千年以來一成不變，歡喜財神廟為此重譯台灣傳統文化，將在地文化推上世界。

翁章梁今受邀開杯，指歡喜財神廟除做公益，也跳脫傳統，全新設計的杯筊更是文創的一部分，歡喜財神廟設計、重新詮釋筊杯，代表宮廟文化逐漸走向進步，傳統及現代融合值得分享給大家。

收到色彩繽紛的台灣筊杯，連日本最大寺廟系統，在日本擁有3500家寺廟的妙心寺駐台代表玄恕大師也贊譽有「嘉」，玄恕大師說日本擲筊多半用錢幣，這套五色筊杯帶回日本，一定會讓當地人覺得很新奇。

中埔歡喜財神廟自5月4日起，開放信眾擲5色三財杯，依聖筊數，1聖筊可得到100元發財金，2聖筊200元，3聖筊除300元，還有「納天地財」願望支票，4聖筊送458元（賜我發）和濟公禪師送窮法扇、願望支票，5聖筊除588元（我發發）發財金外再送含金葫蘆送窮法扇、願望支票，連4次擲出5聖筊再加碼送價值8000元金元寶。