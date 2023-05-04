近年來物價不斷上漲，想吃火鍋動輒百元起跳。不過一名網友發現，台中有業者推出50元火鍋，提供肉品三選一、菜盤等豐富配料，用餐畫面曝光後，引來不少網友追問地點，也好奇如此低廉的價格，業者究竟要如何維持收益？對此，業者過去就曾在臉書粉專透露：「不賺啊…我又不是靠50元鍋在賺錢的」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，有業者掛出廣告布條，寫著「破盤！50元火鍋附菜盤、牛or羊or豬（三選一）、白飯」，限定用餐時間為12時30分到20時30分，讓她決定入店嚐鮮，直說：「火鍋真的50元耶，三媽早期一鍋也要90元」。

從原PO上傳的多張照片可見，店內環境看似相當整潔，50元的火鍋裡有肉片、紅蘿蔔、高麗菜、金針菇、貢丸，且店家還提供醬油、蔥花等多種佐料，看起來一點也不馬虎。貼文曝光後，引發熱烈討論，「50元…還真不敢吃」、「還不到一杯手搖杯的錢，那店家賺啥」、「重點是好吃嗎」、「月底的好朋友」、「看起來可以啊，吃不飽就一次兩碗白飯」。

店內環境看起來相當整潔，蔥花、醬油等沾醬也提供多種選擇，一點也不馬虎。（圖／FB《爆廢公社》）

50元火鍋提供肉品三選一，菜盤裡有高麗菜、金針菇等料。（圖／FB《爆廢公社》）

有內行網友指出，該店位於台中西屯路上，「我家附近的餐館都收光了，它還在耶」、「我前幾天才在說這間還沒倒真的很神奇」、「撐2年了喔，我住那邊2年多，多少會去吃」、「肉有一點硬以外，其他正常」。

事實上，該火鍋店已經營業超過3年，業者過去曾在臉書粉專發文：「很多人問50元鍋賺什麼？不賺啊…我又不是靠50元鍋在賺錢的」，表示店內還是有販售其他價位的鍋物，50元火鍋主要是想讓生活辛苦的民眾飽餐一頓，能一次吃到菜、肉、飯、湯，雖然量不多但至少營養健康，「我沒能力做到免費，但至少一個銅板吃一餐，我想應該已經很不錯了」。