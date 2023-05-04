文化部文化資產局為加強文化資產採購流程的透明度及內控制度，4日舉辦「落實法遵及行政透明—提升文資審查及精進採購作業流程」論壇(文資局提供)

文化部文化資產局為加強文化資產採購流程的透明度及內控制度，4日舉辦「落實法遵及行政透明—提升文資審查及精進採購作業流程」論壇(文資局提供)

法務部廉政署副署長馮成講授法律課程「破解圖利與便民迷思」(文資局提供)

文化部文化資產局為加強文化資產採購流程的透明度及內控制度，4日舉辦「落實法遵及行政透明—提升文資審查及精進採購作業流程」論壇，邀請法務部廉政署副署長馮成講授法律課程「破解圖利與便民迷思」，並分享廉政署試辦「企業服務廉政平臺」的經驗，協助文化部加強文化資產採購的透明度及內控制度。

論壇由文資局長陳濟民主持，廉政署副署長馮成、文化部政風處處長葉建華、台灣透明組織前執行長葉一璋、亞洲大學助理教授宋名晰、採購法專家陳有政、文資局祕書室主任林其本參加與談，各自分享其專業意見及看法，協助文資局能在保障文化資產的完整性和安全性，及強化文化資產保護與再利用之間的同時，亦能兼顧廉能操守並提升讓民眾有感的服務品質。

文資局長陳濟民表示，為加強文資局内控機制，降低風險發生，包括增設投標廠商親送招標文件簽收單、成立採購諮詢會議、延長等標期限，並訂定「採購評選作業檢核表」、「採購評選（審）、審查會議注意事項」等，以確保採購程序的公平、公開。

文化部政風處長葉建華指出，文資局應關注廉政法紀之重要議題，並透過公私部門共同參與交流，強化廉潔意識，使與會者知悉法律的底線。

另廉政署副署長馮成則為與會廠商、國立台灣美術館、國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣交響樂團及文資局員工講授法律課程「破解圖利與便民迷思」，並分享廉政署試辦「企業服務廉政平臺」的經驗，包括協助企業解決便民與法遵等相關問題，及提供法令區辨釋疑等相關服務，讓公務員勇於任事，提高行政效能。

另外，文資局表示，為提升為民服務品質，建置多項措施包括公開審議會資訊、召開公聽會及說明會、線上查詢補助相關申請文件及流程，部分案件亦定期請受補助者針對計畫執行情形作報告，文資局督導考核小組亦不定期考核案件的進度及品質，確保執行品質。此外，在積極性藝文紓困補助計畫核銷補件時，也使用電子郵件聯繫之便民措施。