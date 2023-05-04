《模仿犯》導演張榮吉受訪。（陳俊吉攝）

偶像劇教母柴智屏邀請張榮吉導演擔任米神國際電影總監。（陳俊吉攝）

懸疑影集《模仿犯》創下Netflix華語劇在全球上線最佳成績，該劇演員陣容華麗、個個實力堅強，導演張榮吉4日被問到如何報名金鐘獎獎項時，坦言確實是傷腦筋的過程，除了男女主角分別報名吳慷仁、姚淳耀及柯佳嬿、江宜蓉，7個男配角全部都報了，「女配也是報很多個，就是女配與男配的大作戰！」擔任過金馬獎評審的他表示，獎項的事很難說，他也沒做過金鐘評審所以不確定評選機制，「有些人喜歡刺激 、有些人喜歡慢慢來，有些人喜歡得到感動，就只能交給評審」。

至於拍攝第二季的可能性？張榮吉表示，之前有想過第二季怎麼辦，但目前真的還沒聊到，且劇集就是角色很重要，角色的可能延續性，通常是作為是否拍攝續集影集最大考量。

吳慷仁詮釋的檢察官郭曉其原本由阮經天飾演，他辭演後，劇組情商原本要演「大魔王」陳和平的吳慷仁演出；張榮吉表示，每個角色在劇本階段都可能會有投射，當演員進來後，總是會有演員個人的特質加在角色身上，很難說已經設定好的角色就通用在每個演員的表演，誰來詮釋都有不同味道，但坦言「慷仁詮釋的郭曉其讓人感受到更多成熟的魅力！」

一群優秀演員之中，張榮吉覺得最令他驚喜的就是「勇哥」庹宗華，他說和庹宗華曾在電影《下半場》合作過一次，當時他是戲份不多的父親角色，這次飾演待退刑警角色很掙扎，身為辦案人員，又是綁架案家屬，心裡有很多恨又不能公報私仇，有很多正反情緒掙扎。印象最深刻的是，有一場他和范少勳在廢棄工廠打架，「他又有動作戲要打少勳，同時又要表現出心裡的抱怨、難過、崩潰狀態，每個動作之間完全展現爸爸為父則強的情緒。而且他不只一次告訴我『導演，反正都已經這樣了，不夠好再跟我說』，只要他說『給我一瓶礦泉水』，讓他補充水分，他就可以繼續產出眼淚！」

張榮吉說，在劇本階段，他對「勇哥」這角色就有「最強老爸」的感覺，「他完全達到連恩尼遜的狀態！拍完後我一直在思考是否該為他寫個連恩尼遜的角色，因為我心裡一直都想拍大叔救女兒題材，因為庹哥這次表現，我心裡更認定這樣的角色是吸引人的」。

江宜蓉飾演的新聞台記者被不少觀眾批評，張榮吉說他也有看到一些網路言論，「有為她抱不平，覺得大家都很嚴苛。她已經詮釋得令我非常滿意，當然還有成長空間，可是已經夠勝任這角色、做到該做的水準」。至於特別演出的林心如也被少部分觀眾攻擊，張榮吉說，觀眾在戲劇中看到生活中的真實角色，就會拿既定印象不斷比對，網友很喜歡做比對，但只要其實只要完成戲劇目的、打動觀眾，就已經是很好的呈現了。心如詮釋的就是她認知的主播風格」。他坦言確實有參考張雅琴主播的造型與犀利風格，但套用在演員身上會有不同的化學效應，「畢竟我們不是要復刻！」

張榮吉表示，以前拍電影，因為題材關係，常遇到新人、素人演員，這次拍《模仿犯》合作的都是很有經驗的演員，這讓他在過程中非常興奮，產生的化學變化與過去是兩種不一樣的方向，「雖然前期劇本已經琢磨很久，沒想到演員創造給我們的，也許是我們都沒想過的層次！」加上拍攝影集與電影是完全不一樣的節奏，在緊湊的時間裡，又有推理、刑偵、情感等這麼多複合類型，有複雜的場面要調度，很像是一個快速成長班，對我是很快的提升！」目前身兼米神國際電影總監的他說，現在的他也要跳脫導演身分，用類似監製的角色與視角看很多不同類型的劇本，所以他也在試圖調整自己，希望有效幫助這些電影、影集很快產出。他目前自己負責的就是《我的藍調時光》以及《不老騎士》。