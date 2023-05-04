昨晚2架無人機襲擊了克林姆林宮，發生在5月9日勝利日遊行之前。受此影響，有21座城市決定取消勝利日遊行。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，5月9日是納粹向蘇聯投降的日子，因此被俄羅斯定為衛國戰爭勝利紀念日，每年的這一天，許多城市都有盛大的閱兵遊行，當然包括莫斯科紅場閱兵。

然而目前仍然在「特殊軍事行動」期間，而且烏克蘭可能會在近期發起大規模反攻，俄羅斯能否順利舉行閱兵就成了關注點。紅場閱兵已經決定會進行，海報布置已經接近完成，但是在昨天遇到無人機襲擊克林姆林宮。

雖然莫斯科不打算取消活動，但是不打算對外開放，閱兵當天不能有觀眾觀禮。而西伯利亞秋明州(Siberia's Tyumen)、下瓦爾托夫斯克州(Nizhnevartovsk)、蘇爾古特地區(Surgut regions )以及漢特-曼西斯克自治區(Khanty-Mansiysk)，都已取消了閱兵活動。

靠近愛沙尼亞邊境的西北部城市普斯科夫(Pskov)和大盧基( Velikiye Luki)以「公德」的理由，取消了慶祝活動，「稱煙火與閱兵的聲音，可能會對住院的受傷士兵造成困擾。」

離烏克蘭比鄰的別爾哥羅德(Belgorod)、庫爾斯克地區(Kursk)，以及克里米亞地區，當然完全取消勝利日活動，甚至可能有行動管制與宵禁。

烏克蘭表示，襲擊克里姆林宮一事與基輔方面完全無關。