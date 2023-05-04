攸關新莊第二運動中心能否順利興建的新莊文高一用地，於上月內政部都委會審議後確定解編，待後續土地重畫相關程序完成後，體育處即可接手土地開始興建，體育處長洪玉玲評估興建工程需約3年半到4年時間。

新莊區擁有逾42萬人口，為新北市僅次於板橋，人口第二多的行政區。有關新莊要增設第二運動中心的議題過去一直受到關注，特別是在板橋確定增設第二座國民運動中心，且已進入招標階段，更力拼2026年完工。

新莊第二運動中心預定興建於丹鳳文高一用地，但該地目原為學校用地，所以需透過都市計畫變更程序，使用可以變更為多目標使用，全案在2020年時就已進入內政部都委會審議，後續經過多次會議，終於在今年4月份的會議當中決議解編。

新北市城鄉局表示，目前內政部要求再公展後再提報審定，預計在今年底完成，同時會請體育處同步啟動規畫設計作業，接著由地政局辦理市地重畫計畫書審查，再啟動拆遷、整地、重畫等程序，完成後將土地交由體育處興建運動中心。

洪玉玲表示，體育處至今已有興建16座國民運動中心的經驗，所以對於新莊第二運動中心已有初步藍圖，游泳池、球場、舞蹈教室、健身房等設施都一定會有。

對於完工期程，洪玉玲強調，「完成不難，只是既定程序要走完。」只要城鄉、地政局相關作業完成，就可以立即啟動，預估工程啟動後3年半到4年完工。