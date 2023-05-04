根據金管會統計資料，截至112年2月底為止，電子支付帳戶使用人數約2,275萬人，較上月增加約41萬人且持續上升。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」看準這個趨勢，首次與富達投信及支付平台「台灣行動支付APP」展開三方合作，客戶可以在友善的界面下，快速執行「鉅亨買基金」的開戶與交易服務，結合富達的市場與基金資訊，提供更美好的金融體驗。

富達投信董事長李少傑表示，我們明顯感受到疫情加速數位化理財的趨勢，期待未來能與「鉅亨買基金」及「台灣行動支付APP」更密切的合作，攜手提供投資人更便利且快速的投資方式。同時，富達也將持續於「鉅亨買基金」和「台灣行動支付APP」平台上，分享專業的投資理財知識與即時的市場分析，幫助投資人建立正確的理財觀念，掌握投資趨勢，創造更美好的財務未來。

張榮仁指出，金融加速數位化後帶來的即時與便利，讓國人更願意透過線上進行投資交易，雖然去年金融市場吹起逆風，「鉅亨買基金」去年基金管理總規模仍逆勢成長13％（國內境內外共同基金去年總規模下滑12％），盈餘成長率也較前一年增長逾7成，是去年唯一規模和獲利逆勢成長的基金平台。

張榮仁強調，「鉅亨買基金」期許能為投資人打造更便利、卓越與貼心的基金交易體驗，除了本身隨時優化使用者經驗、開發一站式到位的基金交易APP，如今更攜手富達投信與「台灣行動支付APP」，實踐「隨時隨地買好基金」的初衷，期許跨界合作能和投資人共創便利的基金體驗，實現四贏的嶄新局面。

基金平台使用需求提升，「鉅亨買基金」非常積極爭取優質基金品牌上架，目前可申購的基金數超過3,700檔，選擇相當多元，投資人在平台買基金可一站購足，相當便利。搭配這次的跨界合作，「鉅亨買基金」推出開戶及申購優惠專案。即日起透過「台灣行動支付APP」導入開戶完成，最高可獲得14筆單筆零手續費優惠券。六月底前，申購富達全系列基金，不僅單筆零手續費，定期定額更享有終身零手續費優惠，讓大眾投資基金更無負擔。