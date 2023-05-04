央行第一季理監事會經表決結果，全體理事一致同意調升政策利率半碼，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調整為年息1.875%、2.25%及 4.125%。央行去年以來連五季升息後，重貼現率回到2011年7月水準。

央行4日公布3月理監事會議事錄摘要，理事普遍關注國內通膨居高議題，通膨壓力仍在，加上4月起電價調升加深物價壓力，會中所有理事均同意升息半碼，在前副總裁陳南光卸任後，罕見一致通過，但仍有理事指出央行升息過於保守。

有位理事提到，回顧2000年以來，央行貨幣政策決策模式，在升息時似乎偏向謹慎，在早期經濟成長率高、失業率低的部分期間，央行持續以半碼的速度調整政策利率，在全球各國央行政策利率調整上並非常態，此作法可能會造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱；未來一旦國內外經濟開始穩定成長，建議央行應與國際主要央行採一致做法，也就是以1碼幅度來調整貨幣政策利率。

對於此建議，有理事認為，當前國際金融環境與過去相較，不確定性越來越高；同樣事件的考量也會因時間不同，調整利率的幅度自然也不同。該理事也說，利率調整的幅度，在不同環境下無法比較，因此，無法用同一個標準來看過去跟現在，調整幅度是大或小，這是將來需思考的議題。

另有理事指出，房價上漲帶動的房租上漲，存在時間落差，且房租上漲具僵固性及持續性，其後房租上漲的現象值得觀察，儘管所得分配及分配不均並非央行法定目標，但仍建議央行應關注通膨對低所得家庭傷害更大的現象。

對於國內經濟成長，有理事表示，多數主要經濟體實質存款利率仍為負值，預期本年上半年受出口與投資疲弱影響，國內經濟成長低緩，加上國際經濟情勢仍具高度不確定性，維持負的實質利率應有助提振經濟成長。