海龍風場指出，國泰世華銀行從2016年起協助海龍離岸風電計畫開發，2021年獲聘為海龍財務顧問銀行，協助計畫與本土銀行建立關係及順暢溝通，目前國泰世華銀行階段性任務已完成，接下來將由專案及股東財務團隊持續與本土銀行合作。

海龍計畫長期投入本土離岸風電人才培育，經過長時間的努力，針對專案融資部分，股東及計畫內部已培養出實力堅強的財務團隊，熟稔台灣金融產業及相關作業流程。海龍計畫與國泰世華銀行的合約已於2023年4月到期，海龍對其一路以來的支持深表感謝，後續將由海龍內部團隊持續與擬參貸金融機構合作，完成融資到位。

海龍計畫專案融資取得目前市場上最高出口信貸機構（Export Credit Agency，ECA）擔保成數，顯示金融機構對於本專案的專業度、執行成熟度及穩健度具備高度信心。現階段參與評估本案的國際金融機構中，也已有高比例取得初步參貸同意。

後續本案將進入董事會最終審核流程；同時，本專案亦陸續接獲國內金融機構正面回饋並允諾支持，海龍有信心完成融資籌組到位（Financial Close）。