國防部3日發布新聞表示，有一架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機，從台灣北方空域近入後，一路順時鐘方向繞台一圈，是繼上月底TB-001型無人機以來，第二度有共機繞台一圈。退役中將帥化民表示，彈簧刀只有10公里以內有用，因此即使無人機合作生產出來，對台灣也沒用處；台灣需要的是美國的激光武器，也就是雷射。

帥化民3日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，大陸有很多無人機，比如雙尾蠍等等，有偵察的、攻擊的。台灣現在做的是防禦，我們第一波面臨對方的飛彈、飛機、導彈的攻擊；但彈簧刀卻只有10公里以內有用。

帥化民接著指出，大陸很多無人機若一窩蜂地繞台，我們需要的是美國的激光武器，也就是雷射，它一發才台幣5元，因為無人機來攻擊時，是很低空的，而這種雷射武器，不到1秒鐘就可以打很多發，才能夠保衛我們不受蜂群似的無人機攻擊。

帥化民點出，像彈簧刀，則只有敵人登陸了，打城鎮作戰，我們的老百姓可在屋頂上操作彈簧刀無人機，不過彈簧刀的彈藥很小，能炸幾個單兵，卻連坦克車都不見得能摧毀。

帥化民指出，烏克蘭戰場上，無人機很出風頭。但對台灣來說，第一波要抗得住，因此即使無人機合作生產出來也沒用處，因為第一波打下來，雷達站、飛彈陣地沒有了，指揮中心以及基地裡的飛機、跑道也沒有了，其他準備了幾十年的陸海空軍不就作廢了嗎？所以大家搞清楚，台灣防禦作戰要的是什麼？根本不是這次要提供的什麼，美國就是賺錢而已。