近年來國內許多路口開始實施科技執法，但有民眾抱怨，為禮讓救護車、消防車而紅燈越線，卻遭科技執法監視器拍照開罰。新北市消防局表示，停等紅燈時禮讓消防車、救護車是符合緊急避難之行為，可依法免罰。

社群軟體近期流傳一段影片，在新北市中和區板南路上，因為該路口有科技執法，導致用路人不敢禮讓救護車，直到前方綠燈了，後方的車輛才緩緩「解鎖」往前開，許多網友不禁抱怨，「被開單申訴跑流程太累、太費時」。

對此，消防局第七救災救護大隊表示，禮讓消防車、救護車是符合緊急避難之行為，依法可以免罰。但依據「道路交通管理處罰條例」規定，聞消防車、救護車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

消防局提醒，民眾只要記住避讓之時間、地點及消防車、救護車車號，於接獲交通罰單即可向警察機關提出申訴，警察機關於向消防機關查證屬實後，即可免罰。且消防車、救護車都是執行緊急救援任務之車輛，民眾於停等紅燈遇有消防車、救護車避讓需求時，只要注意避讓時之安全即可，無需擔心交通違規受罰。