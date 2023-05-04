海悅表示，第二季起海悅陸續會有「世界南科」自建案開賣，加入貢獻業績的行列，另外台北市議會舊址頂辦大樓，已取得聯貸案，此外轉投資「達麗創世紀」啟動交屋開始認列等，多角化布局效益將陸續顯現，蓄積未來營運動能。

海悅表示，4月以來全台代銷建案來客人數，已回升先前的健康水位，因買賣雙方的新平衡房價共識已逐漸浮現，在部份區域房價出現修正後，帶動房市交易量回溫。

海悅表示，目前在全台代銷案，包括：台北市《擎天森林》、新北市《家泰豐和》、《大同莊園3》、《宏國青田》、《佳元植》、《景安文匯》、桃園市《竹城A7甲子園》、《大華首捷》、《興富發鉑悅》、新竹市《利晉曙光》、《春福大雋》、台中市《忠泰老佛爺》、《悅見山》、《國雄無双》、《大華縱橫》、《元鈞坐忘山》、《展裕丰格》、台南市《南科悅揚》、《松丹達麗》、《煌聖大鉅》與高雄市《三發首席大院》、《達麗雙子星》、《國城定潮》、《華友聯Power City》持續成交挹注，推升4月合併營收3.64億元，月增率為36.4％。

海悅分析，台灣今年經濟景氣內溫外冷、通膨壓力尚未緩解，且有央行升息與房市新政策等干擾因素，致海悅前四月合併營收9.68億元，較去年同期減少，惟月營收已重返3億元。

海悅表示，目前代銷業務，布局全台，且主要多鎖定首購、首換物件，預期受房市新政策的衝擊應能較輕。

此外，海悅持股逾5成之子公司金毓泰，委請土地銀行與兆豐銀行統籌主辦的聯貸案，現已取得土銀、兆豐、彰銀、華南、一銀與富邦等九家參貸銀行團支持，超額認購率近1倍，此足顯銀行團對此案的信心與支持。

海悅表示，後續將函文台北市政府，取得籌組台北市議會舊址重建大型地上權開發聯貸案的許可，該案已獲得都市審議完成，將進行建築執照的申請作業，預計將於近期舉行聯貸案簽約儀式，將打造台北市西區頂級A辦新地標，目標202