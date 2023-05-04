4月20日泰山開會，警方獲報有黑道危害的情資，派員前往察看，事後卻被質疑介入經營權之爭。（本報資料照片）

泰山經營權之爭愈演愈烈，泰山公司指控市場派董事劉偉龍向刑事局「提供情資」，誣指獨董杜英達遭恐嚇，4月20日泰山審計委員會期間，刑事局隊長因此獲報，率員前往泰山，帶走杜英達，導致議事中斷。泰山董事詹皓鈞3日到台北地檢署對劉偉龍、林姓隊長2人提告。豈料，泰山擔心5日開會，又會遭黑道等不明原因干擾，正式發文請求轄區北市警中山分局派員維安，希望會議順利。

針對4月20日泰山開會引發的爭議，刑事局曾嚴正表示，絕不會介入公司企業內部紛爭。刑事局表示，近期警方針對竹聯幫明仁會、弘仁會等黑幫組織，展開如火如荼的掃蕩，上月19日土城當舖剛被掃射51槍，20日收到有黑道押人危害的情資，極為重視，遂派員前往查察，等到釐清並確定無安全顧慮後，警方即離開現場。

然而，泰山公司派事後公布當天監視器畫面，指控警方介入干擾議事，外界甚至有「警察辦私案」的批評，讓當初接獲情資，前往會議現場的警方非常無奈。當天曾前往的員警說，根本不認識朱國榮、杜英達等人，只認得出陳敏薰。因情資針對杜英達可能遭恐嚇，他們才特別詢問杜，確認他無安全疑慮。

據了解，當天警政高層接獲情資，目前人在澳門的一名王姓黑道金主，可能威脅杜英達，甚至已控制、危及杜的人身安全，因王姓黑道金主曾被刑事局逮過，10多年來北台灣不少槍擊案都懷疑跟他有關，刑事局才會緊急會同轄區中山分局派員前往，一度還請北市刑大特勤警力待命，最後發現是烏龍一場，很快就釐清狀況，因此請特勤警力不必前往。

杜英達告訴員警，他認識警方口中的「王姓黑道金主」，但強調對方不會害他，他也沒有安全問題，警方再三確認後便離開。

風波延燒迄今，國民黨立委今天也開記者會質疑，是刑事局長指示，才讓警方介入上市公司經營權之爭。

刑事局副局長邱紹洲在記者會解釋，刑事局長李西河確實接到情資電話，對方稱其友人公司有股東遭王姓黑道恐嚇、脅迫，希望警方協助。他強調，過程中，警方三度獲知有黑道脅迫股東的狀況，之後再三確認杜英達的人身安全無虞後，警察便陸續離開。

而泰山明日下午又將開會，這回泰山也擔心真有「大咖黑道」介入，反而正式發文請警方派員維安。中山分局屆時將由派出所、偵查隊派至少4人前往，目的是防止治安危害，絕不會干擾議程。但員警也私下感嘆，企業先指控警察介入經營糾紛，之後又找警察維安，警察真是裡外不是人。