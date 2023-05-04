後方駕駛才分析完要遠離疑似新手駕駛的前車，不料，下秒竟見前車直衝撞毀洗車機。（翻攝自臉書爆料公社二社）

瑞典國寶配台灣三寶？有名駕駛道某加油站洗車，發現前方有輛「瑞典坦克」之稱的歐系休旅車，然而，他卻與前方休旅車保持距離，他表示不僅從新車牌以及該休旅車要轉進洗車道時狀況，便發現對方駕駛可能是新手，不料，正當他分析完後，前方的休旅車竟不明原因往前衝，並且撞壞了加油站的洗車機；網友看到這一幕也驚呼駕駛簡直是神預言！

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文「瑞典國寶K.O.全國加油站洗車機」，並上傳1段26秒影片，從行車紀錄器影片中可見，有輛歐系休旅車在某加油站洗車，此時影片傳出男子聲音表示「知道為什麼我要離這麼遠嗎？」，男子繼續說因為怕前車是新手，不僅車牌是新的，也該休旅車駕駛要轉進洗車道時，前後移動了3次才成功進入，認為該休旅車駕駛對車還不熟悉，不料，正當男子講完之後，該休旅車竟然直接往前衝撞，此時男子也喊了一聲「完了」，而加油站的洗車機的儀器也被休旅車撞壞。

影片一出，網友紛紛留言表示「旁白有預知能力」、「看來趕時間」、「第一次洗車就上手」、「車很貴，還是改手工洗車吧」、「精準預言欸笑死」、「終於洗車機可以換新的，有三寶來撞了」、「瑞典國寶配台灣三寶」、「拍攝者也不用洗了」、「只要牌照是B開頭，我一律閃過」、「預言家太準了！觀察真細微」。