前立委郭正亮今（4）日披露，《美麗島電子報》最新民調詢問，認不認同明年一月是戰爭與和平的選舉？20到29歲同意的人有50.9％，「我認為賴清德就是卡在這裡！」郭正亮直言，國民黨那句咒語 --「青年上戰場」還是籠罩整個選舉！「我認為這句話很多人還是聽進去了！」

《美麗島電子報》公布最新民調，誰當選總統兩岸關係更緊張或甚至未來4年大陸比較有可能使用武力攻擊台灣？賴清德高達49.8％，郭台銘4.0％，柯文哲3.9％，侯友宜2.4％，都一樣可能10.4％，都一樣不可能15.0％。

前立委郭正亮今（4）日在中天電視《大新聞大爆卦》披露，《美麗島電子報》還問了另外一題，認不認同明年一月是戰爭與和平的選舉？37.7％認同，重點是20到29歲同意的人有50.9％，「我認為賴清德就是卡在這裡！這裡面一定有相當多人跑去支持柯文哲，所以他為什麼會上不去」。

郭正亮分析，30歲以上的人，政黨的認同都相對高，而20到29歲還沒有定性，可是他們擔憂這個問題，賴清德如此讓民眾憂慮兩岸，是遙遙領先其他人，這兩個之間一定會激盪，到最後賴清德20到29歲的選票會有很多人跑走！因為民進黨也找不到方式去留這部分，國民黨那句咒語 --「青年上戰場」還是籠罩整個選舉！「我認為這句話很多人還是聽進去了！」

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，明年一月就要延長義務役，「雖然民進黨有可能作弊」，譬如不要11月就寄兵單，等1月13日選完再寄，可是心裡有數，明年當兵就是要當一年，美國教官也都來了，註定會辛苦很多。

郭正亮強調，民進黨傻呼呼的，連波頓這種戰爭販子都請來當貴賓，可想想整個氛圍！如果從民調上看，「我基本上認為事實上賴清德並不強」，郭表示，賴清德不應該往下掉，因為他並不是沒有議題，他有在講話，天天都在忙，到處在成立「信賴台灣」造勢會，人都不少，表示那些人都是固定盤，並沒有讓賴的民調上升。