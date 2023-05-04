前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，即將入監服刑，並面臨解職命運，陳水扁日前聲援兒子北上請願，由於陳水扁目前是保外醫治狀況，遭外界質疑。目前法務部矯正署責由台中監獄針對扁有無違反保外醫治相關規定，進行了解中。不過，扁的保外醫治的3個月期限，因於今天到期，因此矯正署今核定再展延3個月，至8月4日止，這已是扁第 34次展延。

陳水扁因擔任民進黨高雄市議員的兒子陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，即將入監服刑，並面臨解職命運，日前聲援兒子北上請願，陳水扁表示，這是他首次行使《憲法》的請願權，希望關注《選罷法》修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議。

不過，由於陳水扁目前是保外醫治狀況，遭外界質疑「趴趴走」，違反保外醫治的相關規定。矯正署表示，目前仍由台中醫獄收集相關事證，針對扁有無違反保外醫治規定，進行了解中。

但陳水扁每3個月的保外醫治期限，將於4日到期，扁日前已提出延長申請，因此台中監獄參酌醫囑及醫院診斷書，陳報扁保外醫治第34次展延案，經矯正署審核後，4日核定再展延3個月，期間為5月5日至8月4日止。