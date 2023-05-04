SOGO忠孝館FairLiar蝴蝶結機能上衣，原價1萬3800元、特價1萬1000元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館DAKS DD LOGO水桶包，售價8500元。（SOGO提供）

SOGO復興館戶外廣場即日起～5月14日推出「NB1906復古潮玩基地」。（SOGO提供）

SOGO復興館TORY BURCH Fleming迷你漆皮半月包，售價2萬1900元。（SOGO提供）

SOGO敦化館深紅鍋物四人套餐，售價3499元。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨台北店（忠孝館、復興館、敦化館），母親節「寵愛媽咪珍馨回饋」即日起至5月14日登場，全館商品8折起，全館滿千送百，11大銀行刷卡滿額禮，指定銀行最高回饋14%，家電類回饋超過20%，而通膨趨勢下黃金也更保值，SOGO百貨黃金相關商品在母親節檔期，更首次祭出高達18%回饋，是往年周年慶才有的高回饋，入手黃金正是時候，種種超值促銷優惠，讓消費者買的有感。

SOGO推薦送給媽咪的好禮清單，包括今年夏天的流行服飾、包款，打造質感媽咪，而喜愛戶外活動的媽咪，有各式果嶺時尚、休閒服飾鞋款表心意。買完好禮，更別忘了用美味饗宴犒賞辛勞的媽咪，母親節大餐、應景的花束、蛋糕都是必備，SOOO忠孝館餐廳並在周末推出「您用餐、我買單」溫馨滿額抽活動，有機會享「用餐整桌免單」，推薦NARA Thai Cuisine含情茉茉套餐5～6人，售價5200元；復興館即日起～5月14日於指定餐廳消費滿2800元以上，即贈指定蛋糕折價券200元；敦化館有全新登場的「深紅鍋物」，以高級食材、特熬湯頭，與現切肉品滿足老饕的期待。

同時母親節期間， SOGO也特別企劃POP－UP STORE，復興館5月6日、7日兩天有手作押花檯燈等課程，獻給媽咪溫馨獻禮，同時忠孝館的Very Eric Carle艾瑞卡爾好好五重奏親子互動展，在台灣最終站也進入最後一周，把握最後機會親自體驗這場圖畫書立體化的創意盛宴。

另復興館全新登場的「NB 1906潮流形象店」，是品牌風格潮流及多元樣貌的集大成之作，跨越世代對於運動品牌的印象，打造出嶄新有型的流行選擇，母親節首周末業績表現亮眼，達倍數成長，喜愛潮流的媽咪不容錯過。