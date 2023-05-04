日本女星戶田惠梨香在2020年嫁給男演員松坂桃李後，於去年11月在社群上發文宣布懷孕喜訊，而今(4日)夫妻兩人同時在推特上曝光第一胎誕生的好消息，讓粉絲嗨翻。

戶田惠梨香於去年懷孕後，今日曝光新喜訊，透過經紀公司在推特上發文，表示：「要向各位報告第一胎誕生了，母子均安，新生命來到我們的面前，正度過內心感動的每一天。」此外，也在文中感謝一直以來予以支持的各位與相關人員等，並期盼往後也能繼續給予支持。

對此，剛成為爸爸的松坂桃李也難掩激動的心情，在推特上發文，寫下：「最近第一胎誕生了，這是一件令人相當高興的一件事。我們夫妻倆將一同分享，這個孩子給我們帶來的許多第一次。」此外，更向愛妻以及支持他們的粉絲保證：「我們也一定會相互扶持走下去，往後請大家多多關照。」

このたび、第一子が誕生しました。

この上ない喜びです。

この子がくれる沢山の初めてを、夫婦で共有し、支え合っていければと思っております。

これからもよろしくお願いします。



松坂桃李 — 松坂桃李 (@MToriofficial) May 4, 2023

事實上，由於松坂桃李與戶田惠梨香過往並未傳出緋聞，因此兩人於2020年閃電結婚時，讓不少粉絲相當震驚，對此，松坂桃李受訪時曾坦言：「那時擔心哪一日戀情曝光時，會因此懷疑周遭好友，才與戶田惠梨香達成共識，僅向父母透露戀情。」而今兩人一起發出聲明，宣告成為新手爸媽的甜蜜舉動讓不少粉絲看的嗨翻，紛紛獻上祝福。