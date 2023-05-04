燒肉同話首次推出「寵愛媽咪母親節限定三人套餐」，和牛海鮮都吃得到，3788元。（燒肉同話提供）

哞哞屋和牛燒肉推身分證對對碰，滿足指定任務可享雲林北港烏魚子吃到飽。（哞哞屋提供）

八和燒肉「八和經典雙人套餐」分量澎湃，且由專人服務，讓媽媽輕鬆當貴婦，6680元。（八和燒肉提供）

防疫解封後，超過8成人選擇外出到餐廳過母親節，近6成人也樂意將預算提高至2千以上，燒烤品牌因此受惠，看好節日加溫讓單日營收有望較平日多出1成以上，業者再推超足分量套餐及優惠作最後衝刺。

八和燒肉於松山區展第二間店，107坪空間以地下酒吧為靈感，需先推開量身訂製大門才能探訪隱密空間，黑金色交錯呈現低調奢華感，餐食主打「八和經典雙人套餐」，內含8oz和牛拼盤搭鹽蔥牛舌等創意美饌；另29日前消費就送「海膽生牛肉脆餅」。品牌開幕搭母親節預期業績翻1倍，並預告明年有望在台中展第三間店。

燒肉同話5日至21日期間推「寵愛媽咪母親節限定三人套餐」，主打3款頂級澳洲和牛、7款招牌肉品及海味拼盤，輔以大分量「金湯海鮮粥」作主食，活動期間來店用餐，並現場對媽媽獻上一吻拍照打卡，或任點母親節限定套餐，即贈康乃馨。

乾杯燒肉居酒屋端出巨量肉品大餐，不只有鋪滿肉片的「燒肉蛋糕」，還包含日本和牛炎肉、本日嚴選和牛等8款肉品，且因疫情停辦2年的「親親五花肉」活動也將在8日重啟，消費者親吻10秒並拍照就送五花肉。哞哞屋和牛燒肉31日前2成人以上同行，其中一人身分證或健保卡號含520任二碼，不限時段選擇指定方案，可享雲林北港烏魚子吃到飽。