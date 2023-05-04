桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場升格以來4度大火，引發空汙等疑慮，議員凌濤直指垃圾掩埋場位在風景區和人口稠密區，且鄰近行政園區，很不合理，要求都市檢討，逼問市府團隊退場時間，環保局長陳世偉允諾廢棄家具明年不再進場，朝就地綠美化方向規畫。

凌濤說，會稽掩埋場雖然已不進生垃圾，只堆放大型廢棄家具，但仍像不定時炸彈隨時有可能再發生火警，嚴重汙染空氣和環境，直指桃園區人口逾45萬，又是行政中心，掩埋場方圓3公里內還有18所幼稚園、國小、國中和高中，以及2圖書館和3區域醫院，不該存在掩埋場，民眾都要求封閉，要求市府具體提出遷移和封閉期程。

市長張善政說，會稽掩埋場當年並非設置於都會區，如今緊鄰人口稠密區，確實該優先處理，觀音生質能中心是桃園既有垃圾掩埋場轉型的機會，他雖然未給出時間表，但以內湖復育園區為例，只要會稽垃圾掩埋場不再繼續使用，市府即可開始綠美化，朝向廢止會稽掩埋場的目標努力。

副市長蘇俊賓說，達成廢除會稽垃圾掩埋場要降低垃圾總量和提升資源回收率，推動廢棄物衍生燃料（RDF）技術，讓垃圾處理更多元，逐步移除暫置垃圾空間，還市民綠地。

陳世偉則說，大園桃花園之家破碎廠7月啟用，可分擔大型廢棄家具，加上焚化爐去化，明年大型廢棄家具可望不再進場，會積極向環保署爭取經費，今年同步規畫就地綠美化方案。他也提到，市府已採購紅外線溫度偵測儀放在掩埋場，同時透過CCTV監控讓居民了解掩埋場垃圾進出情形，並增設消防管線送水口，每月安排消防演練，全力預防火警。