嘉義汽機車回收場大火「殘餘油料助燃」 驚悚黑煙畫面曝 19:572023/05/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣水上鄉台一線路旁一間汽機車回收廠晚間突起火燃燒。（翻攝自嘉義綠豆大小事LINE群組∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉台一線路旁一間汽機車回收廠晚間突起火燃燒，熊熊烈焰伴隨黑煙直衝天際，看起來十分駭人，嘉義縣消防局6點53分起陸續接獲多通民眾報案電話，出動多個分隊人車前往灌救，目前正在全力搶救、滅火中。 嘉義台1線汽機車回收場大火 烈焰衝天十分駭人 訂閱影音： 中時新聞網 目前已知多輛報廢汽機車被燒毀，由於汽車內疑有殘餘油料，內裝又多是易燃材質，加上輪胎燃燒散發臭味，火勢、黑煙直衝天際，加上回收場就在人車來往頻繁的台1線省道上，引起許多人駐足圍觀，目前消防局共出動12車28人前往灌救，研判起火面積約300平方公尺，初步掌握無人受困，起火原因待調查。 #台一線 #汽機車 #回收場 #灌救 #駭人 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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