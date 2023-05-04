嘉義縣水上鄉台一線路旁一間汽機車回收廠晚間突起火燃燒，熊熊烈焰伴隨黑煙直衝天際，看起來十分駭人，嘉義縣消防局6點53分起陸續接獲多通民眾報案電話，出動多個分隊人車前往灌救，目前正在全力搶救、滅火中。

嘉義台1線汽機車回收場大火 烈焰衝天十分駭人

目前已知多輛報廢汽機車被燒毀，由於汽車內疑有殘餘油料，內裝又多是易燃材質，加上輪胎燃燒散發臭味，火勢、黑煙直衝天際，加上回收場就在人車來往頻繁的台1線省道上，引起許多人駐足圍觀，目前消防局共出動12車28人前往灌救，研判起火面積約300平方公尺，初步掌握無人受困，起火原因待調查。