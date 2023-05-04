大甲松柏漁港淤積嚴重，立法院副院長蔡其昌4日會勘。（蔡其昌服務處提供）

台中市大甲區松柏漁港受到東北季風氣候影響，風沙常淤積於漁港內，造成漁民捕魚作業困難及安全疑慮。立法院副院長蔡其昌4日會勘，中央允諾補助兩項建設經費共7000萬元，以解決風沙常淤積於松柏漁港內造成航道短淺之苦。

立法院副院長蔡其昌今日邀集市議員施志昌、農委會漁業署副署長王正芳、台中市海岸資源漁業發展所秘書唐政仁、松柏港產業觀光發展協會理事長周鈺騏及諸多漁民等共同前往松柏漁港會勘。

蔡其昌表示，今天會勘主要爭取3項建設，首先是興建浮動碼頭，增加漁筏停泊的泊位與功能；第二是自2017年開始爭取中央預算，進行抽砂至沙腸袋內進行養灘整地工程、降低風沙，未來將繼續往外灘地延伸整治改善；第三是因應松柏港外港淤砂，研議興建南堤防碼頭延伸，此案會先由市政府進行海事工程模型試驗，後續再經過專業評估興建方式。

蔡其昌表示，前兩項建設經費約7000萬已成功爭取中央允諾支持、全力配合，第三項請市府先進行海事工程專業評估，希望市政府該配合的部分經費，明年度能夠增加預算，盡快解決漁民問題、讓松柏港發展有出路。

漁業署副署長王正芳提到，漁業署對於有利於漁民的相關建設絕對支持，今天會勘由台中市政提出的沙腸袋固沙、養灘整地及浮動碼頭建置，總經費約7000萬元，漁業署將依規定補助地方經費辦理工程，而堤防延伸請市府先進行專業評估後再另行申請預算補助，也希望主管機關台中市政府配合協助，盡快解決漁民們所遇到的困難。

台中市海岸資源漁業發展所秘書唐政仁說，本工程預定辦理內容及經費需求包含，施設1300 公尺沙腸袋及固定防塵灰網等措施。松柏港北堤防外灘地整治改善，以地工沙腸袋設置來抑止土沙回流，工程經費為4000 萬元；第二，松柏港外港池浮動平台設置，經費為3000 萬元；第三項為松柏港南堤防碼頭延伸，此項將先依會議結論先進行海事工程專業評估。