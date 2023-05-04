台塑化強調，因市場供過於求、這次營運調整方案採台塑化認購特別股，日股東關閉日本一座1.2萬噸工廠、並將其5千～6千噸屬高值化訂單轉為台塑出光生產，預估台塑出光初期年產2.4萬噸可望在下半年達滿載，有助營運明顯提振。

台塑出光特用化學品是因台塑化有鑑上游原料C5已順利量產，主要原料為麥寮自產95％的雙環戊二烯、苯乙烯，決定與日商出光興產株式會社，共同設立合資公司，持股各50％，推動HHCR（C5氫化石油樹脂）廠興建，年產規畫4.38萬噸，初期2.4萬噸；應用於紙尿布、食品封裝外膜、電子產品保護外膜等。

台塑化指出，台塑出光新產完工投產時，正遭逢大陸新產大舉開出壓力。2015年全球HHCR年產50萬噸，但到了2022年，全球HHCR年產規模衝至113.4萬噸：其中，大陸產能從4.3萬噸快速爆衝至58.7萬噸，導致產業市況嚴重供過於求。

不料，近年又受到疫情封控以及俄烏戰爭等因素影響，導致台塑出光近年營運出現虧損，目前帳上累虧達13億元。此次增資主要是為彌補虧損、充裕營運資金，預計可在6月底前完成增資。搭配日方關閉日本一廠，且將高階訂單轉移至台塑出光，盼透過全球經濟解封、復甦，持續提振收益動能，改善虧損包袱。