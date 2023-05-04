證交所表示，京元電子（2449）子公司京隆科技（蘇州），於去（111）年11月18日董事會決議租地委建興建廠房一案，經查符合證交所相關重訊規定，惟京元電延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故處以違約金5萬元。